Didavi: „Kann sein, dass ich nächstes Jahr aufhöre“

Für Daniel Didavi war eine Vertragsverlängerung für mehr als ein Jahr in den Gesprächen mit dem VfB Stuttgart kein Thema. „Ich will von mir aus gar nicht zwei Jahre planen“, sagte der 31-Jährige am Mittwoch: „Es kann sein, dass ich nächstes Jahr aufhöre. Es kann sein, dass ich noch ein Jahr beim VfB dranhänge. Es kann alles sein.“ Am Dienstag hatte der Fußball-Bundesligist mitgeteilt, dass der Mittelfeldspieler seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag bis Ende Juni 2022 verlängert habe.

Er habe sich kurzzeitig mit Alternativen beschäftigt, sagte der von vielen Verletzungen gebeutelte Spielmacher. Ein Karriere-Ende nach dieser Saison sei für ihn kein Thema gewesen. Körperlich fühle er sich derzeit so gut wie schon lange nicht mehr.

Reizen würde ihn noch ein Wechsel ins Ausland. „Ich kann mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass ich innerhalb von Deutschland noch mal den Verein wechseln würde“, sagte der Nürtinger. „Durch den Basketball bin ich ein großer Fan von Amerika geworden. Eins, zwei Jahre dort Fußball zu spielen und den Lifestyle zu erleben, hätte ich schon Bock.“ Auch ein Wechsel nach Südeuropa oder Australien sei denkbar. „Es muss mir vom Land her gefallen. Nichts gegen China. Aber das ist nichts vom Lebensstil her, was mich glücklich machen würde.“

Didavi war in der VfB-Jugend ausgebildet worden und im Sommer 2018 nach zwei Jahren beim VfL Wolfsburg zu den Schwaben zurückgekehrt.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-661386/4

Steckbrief Daniel Didavi

Kader des VfB Stuttgart

Tweet des VfB

Vereinsmitteilung