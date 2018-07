Diamantring von Marlene Dietrich kommt unter den Hammer

Seit Freitag kann ein diamantbesetzter Ring vom Marlene Dietrich online für einen guten Zweck ersteigert werden. Der Goldreif stamme aus dem Nachlass der Filmdiva und sei 1997 zum ersten Mal versteigert worden - an Filmproduzent Bernd Eichinger, teilte die Stiftung United Charity (Baden-Baden) mit. Den Wert des Ringes gab die Stiftung mit rund 5000 Euro an - was der inzwischen verstorbene Eichinger damals bezahlt hatte, ist nicht bekannt. Er hatte den Ring seiner damaligen Lebensgefährtin Katja Flint geschenkt, die ihn wiederum verkauft hatte. Die Ring-Auktion dauert einen Monat.

United Charity ist eigenen Angaben zufolge Europas größtes Charity-Auktionsportal. Gegründet im Jahr 2009 wurden dort etwa Laufschuhe von Sprinter Usain Bolt oder eine signierte Gitarre von Michael Jackson versteigert - letztere für 25 000 Euro. Die Erlöse aus den Auktionen fließen den Angaben zufolge in Projekte und Einrichtungen für bedürftige Kinder.