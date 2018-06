Stuttgart (dpa/lsw) - Das Diakonische Werk als größter Anbieter häuslicher Pflege im Südwesten sieht die Versorgung alter und kranker Menschen in ihren eigenen vier Wänden in Gefahr. 60 Prozent der kirchlich-gemeinnützigen Sozialstationen könnten nur durch Zuschüsse von Fördervereinen und Kirchengemeinden überleben, sagte Oberkirchenrat Dieter Kaufmann von der Diakonie Württemberg am Freitag in Stuttgart. Grund sei die chronische Unterfinanzierung der Pflege durch die Kassen. „Die gute Pflege kommt an ihre Grenze, auch bei größter Anstrengung und gutem Willen der Mitarbeiter.“ Deshalb sind in zahlreichen Orten im Land unter dem Motto „Pflege fair finanzieren“ Protestkundgebungen geplant.

Diakonie zur Pflege