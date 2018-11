Das Viertelfinalspiel im DHB-Pokalwettbewerb zwischen den Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV und der SG BBM Bietigheim ist auf Mittwoch, den 9. Januar 2019, vorverlegt worden. Grund: Bietigheim muss am darauffolgenden Wochenende im Europapokal antreten. Der Sieger der nationalen Pokalpartie, die um 20.00 Uhr in Bietigheim angepfiffen wird, qualifiziert sich für das Final Four. Dieses findet am 25./26. Mai 2019 in Stuttgart statt.

