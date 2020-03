Von Schwäbische Zeitung

Nur vier Jahre nachdem Liebherr den 500sten LTM 1500-8.1 ausgeliefert hat, konnte nun die Nummer 600 feierlich übergeben werden. Der Kran ging an das koreanische Kranunternehmen Crane Korea Co. Ltd., das mit dem neuen 500-Tonner einen LTM 1400/1 ersetzt. Der LTM 1500 8.1 ist der weltweit erfolgreichste Teleskopkran seiner Liga und beschert Liebherr einen weiteren Auslieferungsrekord in der Großkranklasse.

Vor 22 Jahren präsentierte Liebherr auf der Bauma 1998 den achtachsigen LTM 1500-8.