Um Wohnungsmangel und stark steigenden Mieten im Südwesten zu begegnen, muss nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) deutlich mehr gebaut werden als bislang. „Die Zielmarke muss pro Jahr 70 000 neue Wohnungen sein - mit einer Quote von zehn Prozent Sozialwohnungen“, forderte Baden-Württembergs DGB-Chef Martin Kunzmann am Donnerstag. 2017 seien es gerade einmal halb so viele gewesen.

Entscheidend sei aber nicht nur, dass gebaut werde, sondern auch, zu welchen Preisen die Wohnungen vermietet würden, sagte Kunzmann und sprach sich für eine aktivere Wohnraumpolitik aus. „Das Land braucht dringend wieder eine Landesentwicklungsgesellschaft, die als landesweiter wohnungspolitischer Akteur einen eigenen Wohnungsbestand aufbaut und so Druck aus dem Markt nimmt“, betonte er.

Unter dem Motto „Bezahlbar ist die halbe Miete“ macht der DGB derzeit mit einer Aktionswoche auf Probleme im Land aufmerksam. In allen Städten und fast allen Landkreisen fehle bezahlbarer Wohnraum, hieß es. Kunzmann übergab am Donnerstag ein Positionspapier an Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Zudem bauten Gewerkschafter auf dem Stuttgarter Schlossplatz ein mobiles Wohnzimmer auf, um darin mit Passanten ins Gespräch zu kommen.

