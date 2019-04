DGB-Aufruf zu Maikundgebungen: „Europa. Jetzt aber richtig!“

Der DGB Baden-Württemberg richtet seine Hauptkundgebung am Tag der Arbeit (1. Mai) in diesem Jahr in Karlsruhe aus. Wenige Wochen vor der Europawahl am 26. Mai stellen die Gewerkschaften europäische Themen in den Vordergrund. Der DGB-Landesvorsitzende Martin Kunzmann spricht unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“. Über ganz Baden-Württemberg verteilt soll es am Tag der Arbeit 55 Veranstaltungen geben, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mitteilte. Regionale Vorsitzende oder Bezirksleiter von Einzelgewerkschaften treten demnach etwa in Stuttgart, Ulm, Sindelfingen, Freiburg, Pforzheim und Ravensburg auf.

Der DBG fordert unter anderem europaweite Standards für gute Arbeitsbedingungen. „Wir brauchen mehr Tarifbindung in ganz Europa und armutsfeste Mindestlöhne in jedem EU-Mitgliedsstaat“, teilte der Gewerkschaftsbund mit. Nötig sei ein Programm für Investitionen. Europa müsse zum Vorbild für eine faire Globalisierung werden.

Mitteilung des DGB