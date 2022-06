DFL setzt Zweitliga-Start an

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die ersten beiden Spieltage für die 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Der SV Sandhausen startet demnach am 16. Juli an einem Samstagnachmittag um 13.00 Uhr daheim gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld in die Saison, wie aus dem DFL-Plan vom Mittwoch hervorging. Tags darauf legen der Karlsruher SC und der 1. FC Heidenheim jeweils auswärts los. Der KSC gastiert beim SC Paderborn und Heidenheim trifft zeitgleich um 13.30 Uhr auf den FC Hansa Rostock. Dass Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 am 15. Juli (20.30 Uhr) die neue Saison eröffnen, stand bereits fest.

Für die Bundesliga gab es zunächst keine weiteren Ansetzungen. Dort steht bislang fest, dass Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München zum Saisonstart am 5. August in Frankfurt gegeneinander spielen.

