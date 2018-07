Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhandelt heute den Fall Waldhof Mannheim. Grund für die Verhandlung in der Frankfurter DFB-Zentrale sind die Zuschauer-Ausschreitungen in beiden Aufstiegsspielen zur 3. Liga gegen den KFC Uerdingen, die zum Abbruch des Rückspiels am 27. Mai geführt hatten. Der DFB-Kontrollausschuss hatte Mannheim daraufhin einen Strafantrag zukommen lassen, in dem er neun Punkte Abzug für die neue Saison und eine Geldstrafe von 50 000 Euro forderte. Der Regionalligist hat diesem Antrag nicht zugestimmt.

Nach den Krawallen von Waldhof-Fans und dem Abbruch des Aufstiegs-Rückspiel wertete das DFB-Sportgericht die Partie mit 2:0 für den KFC Uerdingen, der damit in die 3. Liga aufstieg.