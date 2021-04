DFB-Sportgericht sperrt Stuttgarts Ahamada für zwei Spiele

Der französische Fußballprofi Naouirou Ahamada vom Bundesligisten VfB Stuttgart ist vom DFB-Sportgericht wegen rohen Spiels für zwei Pflichtspiele gesperrt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Ahamada war in der 14. Minute der Partie bei RB Leipzig wegen eines Fouls an Gegenspieler Amadou Haidara am Sonntag des Feldes verwiesen worden. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

