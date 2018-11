Am bundesweiten Vorlesetag hat DFB-Präsident Reinhard Grindel rund 150 Schülerinnen und Schülern bei einem Besuch in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Fußballgeschichte vorgetragen. „Es ist ungeheuer wichtig für Kinder, zum Lesen angeregt zu werden. Jeder, der gerne liest, weiß, wie sehr es die Fantasie beflügelt“, sagte er am Freitag in der Sepp-Herberger-Schule. „Lesen ist wie Kino im Kopf.“ Grindel las aus dem Buch „Wir sind die Champions“ von Manfred Mai aus Winterlingen (Zollernalbkreis). Darin geht es um Jungen und Mädchen, die gemeinsam Fußball spielen.

Nach dem Vorlesen stellten die Kinder dem Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Fragen. „Meine Lieblingsfächer waren Erdkunde und Sport“, erzählte Grindel. Und ob er ein braves Kind gewesen sei? „Ja“, beteuerte der 57-Jährige - räumte dann aber ein: „Einmal bin ich aus der Klasse geflogen, weil wir Unsinn gemacht haben. Und einmal bekam ich eine 6, weil ich einen Spickzettel hatte.“

Sepp-Herberger-Schule