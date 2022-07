DFB-Pokal: Quartett um Nationalspieler Raum fehlt Hoffenheim

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim Viertligisten SV Rödinghausen auf ein Quartett verzichten. In der Partie am Sonntag (15.31 Uhr/Sky) fehlen den Kraichgauern Nationalspieler David Raum (Wade), Dennis Geiger (Infekt), Ihlas Bebou und Ermin Bicakcic (beide Knie). Dennoch erwartet TSG-Trainer André Breitenreiter einen Sieg von seinem Team. „Wir haben größten Respekt vor Rödinghausen. Aber wir sind der Bundesligist und es ist unsere Pflicht, in die nächste Runde einzuziehen“, sagte Breitenreiter am Freitag.

