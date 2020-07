DFB-Länderspiel gegen Spanien womöglich in Stuttgart

Der Start der deutschen Nationalmannschaft in die Nations League im September könnte in Stuttgart stattfinden. Auf eine entsprechende Frage wollte DFB-Direktor Oliver Bierhoff dies zwar nicht explizit bestätigen, „es aber auch nicht dementieren“, wie der frühere Torjäger bei einem Akademietermin in Frankfurt sagte. Am 3. September (20.45 Uhr) steht zum Auftakt ein Heimspiel gegen Spanien auf dem Programm. „Für uns in den Planungen ist es schwer, weil wir eine unsichere Situation haben. Wir gehen - Stand jetzt - davon aus, dass keine Zuschauer zugelassen sind“, sagte Bierhoff. Es gehe in diesen Zeiten aber darum, „sehr kurzfristig zu planen“.

Homepage der DFB-Akademie

Standort der DFB-Akademie

Homepage des DFB

Informationen zu Oliver Bierhoff

Informationen zu Friedrich Curtius