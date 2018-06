DFB-Gericht verurteilt Heidenheim: 8000 Euro Geldstrafe

Wegen Fehlverhaltens seiner Fans muss der 1. FC Heidenheim 8000 Euro Geldstrafe bezahlen. Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag in Frankfurt/Main. Anhänger des Zweitligisten hatten in den Spielen gegen Dynamo Dresden am 1. Oktober und bei der SpVgg Greuther Fürth am 9. Dezember Pyrotechnik gezündet. Außerdem warfen Heidenheimer Zuschauer in der Partie beim FC Ingolstadt am 20. Oktober Papierkugeln in den Strafraum der Gastgeber, was eine kurze Spielverzögerung zur Folge hatte. Der FCH hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

