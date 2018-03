Deutschlands wohl größte Ostereier-Allee in Ludwigsburg

Mehr als zehntausend handbemalte Eier können Besucher dieser Tage am Ludwigsburger Residenzschloss bestaunen. Die Osterallee in der Dauergartenschau Blühendes Barock ist nach Angaben der Veranstalter die größte Deutschlands. Auch der Osterhase ist im Blühenden Barock zu sehen: Als überdimensionale Strohfigur ist er bis zum 22. April Teil der Ausstellung Strohwelten. Er spielt in der Strohausstellung jedoch nur eine Nebenrolle: Hauptattraktion ist eine 15 Meter lange Arche mit Tieren, die Noah darin begleitet haben.

