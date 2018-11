Nach dem von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigten Abschalten des umstrittenen Atomkraftwerks Fessenheim im Elsass planen deutsche Behörden einen grenzüberschreitenden Industrie- und Gewerbepark. Gemeinsam mit Frankreich werde an entsprechenden Vorhaben für das Kraftwerksareal gearbeitet, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Freiburg am Dienstag. So könnten neue Unternehmen angesiedelt und Arbeitsplätze geschaffen werden. Fessenheim solle so auch ohne Atomkraftwerk eine Zukunft und hierfür Unterstützung aus Deutschland haben. Teil der Pläne sei eine Zugverbindung zwischen Colmar und Freiburg. Hierfür laufe derzeit eine Machbarkeitsstudie.

Macron hatte am Dienstag angekündigt, dass das direkt an der deutsch-französischen Grenze stehende Atomkraftwerk im Sommer 2020 endgültig geschlossen werden soll.