Deutschland nimmt 100 bis 150 Minderjährige aus Moria auf

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Aufnahme von rund 100 bis 150 unbegleiteten Minderjährigen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria angekündigt. Insgesamt zehn EU-Länder hätten sich bereit erklärt, die rund 400 unbegleiteten Minderjährigen aus Moria unter sich aufzuteilen. Deutschland und Frankreich würden davon „den Hauptteil tragen“, er rechne mit jeweils 100 bis 150 Menschen für beide Länder, sagte Seehofer am Freitag in Berlin.

Baden-Württemberg hat bereits zugesagt, 50 Flüchtlinge aus griechischen Camps aufzunehmen - aus Sicht des Innenministeriums wären auch mehr denkbar.

„Das würde uns ganz sicher nicht überlasten“, sagte Ressortchef Thomas Strobl (CDU). Allerdings müsse eine gemeinsame europäische Linie gefunden werden. Zuvor hatte die „Rhein-Neckar-Zeitung“ darüber berichtet.

Thomas Strobl (CDU), Baden-Württembergs Innenminister, schaut in die Kamera. (Foto: Uwe Anspach / DPA)

Unabhängig von Moria hat sich Deutschland bereit erklärt, gut 900 Flüchtlinge - 243 kranke, behandlungsbedürftige Kinder und mehrere Hundert Familienangehörige - aus überfüllten griechischen Lagern zu holen. Die ersten kamen Ende Juli an.

Baden-Württemberg hat neun Hilfesuchende aufgenommen, 41 weitere sollen folgen. Bislang sind mit vier Flügen 465 Flüchtlinge nach Deutschland gebracht wurden, unter ihnen 53 unbegleitete Minderjährige und 99 behandlungsbedürftige Kinder. Der nächste Flug ist Mitte September geplant.

Mannheim will 50 Flüchtlinge aufnehmen

Bei der gleichmäßigen Verteilung von Geflüchteten auf alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg wird laut Ministerium auch die Aufnahmebereitschaft der Gemeinden und Landkreise berücksichtigt, die sich zu „Sicheren Häfen“ erklärt haben. Darunter fallen Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und der Landkreis Konstanz. Mannheim etwa hat angeboten, 50 Flüchtlingen aus dem abgebrannten Lager Moria zu helfen.

Allerdings gebe es neben der Bereitschaft der Kommunen auch andere Verteilkriterien, wie beispielsweise die Wahrung der Einheit der Familie oder Aspekte der medizinischen Versorgung, so das Ministerium. Wenn ein krankes Kind beispielsweise über einen längeren Zeitraum stationär in einer Spezialklinik behandelt werden muss, kann die Familie nicht einem „Sicheren Hafen“ in großer Entfernung zugeteilt werden.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bekräftigte bereits seine Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen. Baden-Württemberg sei bereit, „im Rahmen eines deutschen Hilfsprogramms Hilfe zu leisten und Verantwortung zu übernehmen“, sagte er der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag).

Neun weitere EU-Staaten bereit zur Aufnahme

Nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer haben sich neben Deutschland bisher neun weitere EU-Staaten bereit erklärt, sich an der Aufnahme von 400 unbegleiteten Minderjährigen zu beteiligen. Man sei aber noch mit weiteren Ländern im Gespräch, sagte der CSU-Politiker am Freitag in Berlin.

Rauch steigt aus Container-Häuser und Zelten im Flüchtlingslager Moria auf. (Foto: Panagiotis Balaskas / DPA) Tausende Migranten flohen aus dem Lager, das wegen Covid-19 unter Quarantäne stand. (Foto: Panagiotis Balaskas / DPA) Feuerwehrleute löschen einen Brand im Flüchtlingslager Moria auf der nordöstlichen Ägäisinsel Lesbos. (Foto: Panagiotis Balaskas / DPA) Ein Junge zieht einen Karton mit einer Plastiktüte nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria hinter sich her. (Foto: Panagiotis Balaskas / DPA) Flüchtlinge und Migranten versuchen, den Hafen von Mytilene zu erreichen, als die Polizei während eines Brandes im Flüchtlingslager Moria auf der nordöstlichen Ägäisinsel Lesbos, eine Straße blockiert. Feuerwehrbeamte sagen, dass ein großes Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos trotz einer COVID-19-Sperre teilweise evakuiert wurde, nachdem am frühen Mittwoch an mehreren Stellen des Geländes Brände ausgebrochen waren. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa) Geflüchtete rennen während ein Feuer im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos brennt. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa) Geflüchtete sitzen auf einer Brücke, während im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos ein Feuer brennt. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa) Geflüchtete sitzen im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos, während eines Brandes. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa) Zelte und Unterkünfte stehen während eines Brandes im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos in Flammen. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa) Geflüchtete verlassen das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos, während des Brandes. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa) Zelte und Unterkünfte stehen während eines Brandes im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos in Flammen. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa)

Das Lager Moria war in der Nacht zum Mittwoch bei mehreren zeitgleichen Bränden fast vollständig zerstört worden. Statt der vorgesehenen rund 3000 Migranten waren dort mehr als 12 000 Menschen untergebracht. Einige der Migranten sollen Feuer gelegt haben, nachdem für die Bewohner des Flüchtlingslagers wegen Corona-Infektionen Quarantäne verordnet worden war.

Seehofer sagte zudem, dass Griechenland am Donnerstag Vorschläge übermittelt habe, wie Deutschland bei der Unterbringung und Versorgung der obdachlos gewordenen Menschen vor Ort helfen könne. Die Bundesregierung wolle sich nun mit den deutschen Hilfsorganisationen zusammensetzen, um möglichst umfassend zu helfen.