Wirtschaft beklagt Stillstand - Deutschland nimmt es bei Problemen genauer als bei Lösungen

Die Analyse ist so richtig wie alt: Deutschland bremst sich selbst. Ob Datenschutz oder Digitalisierung, hierzulande nimmt man es mit Problemen genauer als mit deren Lösung. Deswegen kann man den baden-württembergischen Verbänden nicht widersprechen. Deswegen hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor der Ukrainekrise das Thema oben auf die Agenda gesetzt.

Allerdings irrt, wer glaubt oder den Eindruck erweckt, dieses Mammutprojekt könne heute oder morgen Wirkung entfalten. Es ist kein Gegenmittel gegen die akuten Preissteigerungen oder die explodierenden Energiekosten. Die deutsche Behäbigkeit hat sich seit Jahrzehnten entwickelt. Das Geflecht zwischen Bund und Ländern, Ländern und Kommunen, Landkreisen und Gemeinden war zurecht angelegt, um vor Ort passende Lösungen für Probleme zu finden. Entstanden ist ein Dschungel. Wie schwer es ist, diesen zu entwirren, zeigen die beiden Föderalismusreformen.

Einfach auf Beamte schimpfen reicht nicht

Mittlerweile verweist stets die eine Ebene auf die andere, wenn es um Verantwortung geht. Teils, weil es kompliziert ist, teils, weil es bequem ist, auf andere zu zeigen. Da müssen sich die Unterzeichner des Briefs aus den Verbänden an die eigene Nase fassen. Diese fordern außerdem mehr Verantwortung für die unteren Verwaltungsebenen, mehr Subsidiarität. Aber es braucht an vielen Stellen das Gegenteil: verbindliche Standards, die gemeinsam erarbeitet, aber von oben durchgesetzt werden. Das gilt etwa für die Digitalisierung. Einheitliche Software, einheitliche Standards für die Datenverarbeitung. Dagegen darf sich nicht wehren, wer Beschleunigung will.

Es reicht aber nicht, einfach nur auf „die Beamten“ zu schimpfen, wie es zuletzt deren oberster Dienstherr im Land tat – Kretschmann selbst. Er hatte elf Jahre Zeit, das seine für Verbesserungen zu tun. Für den Normalbürger gilt: Deutschland hat sich zu einem Land entwickelt, in dem möglichst noch so kleine Individualinteressen abgeprüft werden. Deswegen gibt es unter anderem so viele Regeln. Jeder von uns sollte sich auf weniger Eigeninteresse und mehr Allgemeinwohl einlassen.