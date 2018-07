Freiburg (dpa/lsw) ­ Das „Deutsche Volksliedarchiv“ in Freiburg sammelt Noten und Texte von populären Liedern, die schon seit Jahrzehnten gesungen werden. In der Bibliothek finden sich Schriftstücke, Postkarten, Bücher, aber auch Schallplatten, CDs und Magnetbänder mit mehr als 500 000 Lieddokumenten. „Wir sind im Moment dabei, alle Daten zu digitalisieren“, berichtet Bibliothekarin Barbara Boock. Schon jetzt ist ein Großteil der Lieder im Internet verfügbar. Neben musikalischen Schätzen in deutscher Sprache steht in den Regalen des Archivs auch ein großer Sammelband mit Songs von den Beatles. Daneben gibt es Lieder von Elvis Presley, Abba oder Nena.