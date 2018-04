Deutsches Tennis-Quartett bei Stuttgarter Rasen-Turnier

Angeführt von Philipp Kohlschreiber wird ein deutsches Quartett beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart antreten. Neben dem Weltranglisten-35. spielen auch seine Davis-Cup-Kollegen Jan-Lennard Struff und Mischa Zverev sowie Florian Mayer beim MercedesCup vom 11. bis 17. Juni, wie die Veranstalter am Freitag bekannt gaben. Für Rasenspezialist Mayer wird es der letzte Auftritt in Stuttgart, der 34-Jährige will nach den US Open seine Karriere beenden. Ob der Schweizer Topstar Roger Federer nach seiner Turnierpause bei dem mit 729 340 Euro dotierten Vorbereitungsturnier auf Wimbledon dabei sein wird, ist noch unklar.

