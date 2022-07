Deutsches Literaturarchiv erhält Vorlass von Autor Walser

Der 95 Jahre alte Schriftsteller Martin Walser („Ein fliehendes Pferd“, „Ein sterbender Mann“) wird dem Deutschen Literaturarchiv Marbach (DLA) heute offiziell seinen sogenannten Vorlass überlassen. Neben den nahezu lückenlos überlieferten Entwürfen und Manuskripten seiner zahlreichen erzählerischen, dramatischen und essayistischen Werke und Übersetzungen sind nach DLA-Angaben auch 75 Tagebücher erworben worden, die Walser seit 1958 führe. Die Tagebücher sind bisher nur in Teilen ediert worden und eine wesentliche Quelle für Leben und Werk.

Von einem Vorlass wie in diesem Fall spricht man, wenn Archivalien schon zu Lebzeiten zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt umfasst der Vorlass laut Literaturarchiv rund 75.000 handschriftliche Seiten. Hinzu komme Martin Walsers Privat- und Arbeitsbibliothek mit über 7800 Bänden. Walser lebt in Überlingen am Bodensee.

