Deutsches Landwirtschaftsmuseum wird 50 Jahre alt

Vom hölzernen Mäher bis zum selbstfahrenden Mähdrescher: Am Dienstag hat das Deutsche Landwirtschaftsmuseum (DLM) an der Universität Hohenheim in Stuttgart sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zu diesem Anlass kam noch einmal eine mit Dampf betriebene Dreschmaschine zum Einsatz.

Schon seit 1832 werden in Hohenheim landwirtschaftliche Geräte ausgestellt, damals noch im Hohenheimer Schloss. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Geräte zeitweise in einem Magazin gelagert, bevor 1972 das Landwirtschaftsmuseum gegründet wurde. Auf einer Fläche von rund 5700 Quadratmetern wird dort seitdem die Geschichte der Landwirtschaft gezeigt.

