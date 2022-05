Deutscher Tanzpreis für Marco Goecke und Christoph Winkler

Der Deutsche Tanzpreis geht in diesem Jahr an die Choreografen Marco Goecke und Christoph Winkler. Die Auszeichnung ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Verliehen werden sollen die Preise nach Angaben vom Mittwoch am 15. Oktober im Essener Aalto-Theater. Ein ebenfalls mit 10.000 Euro verbundener Ehrenpreis für das Lebenswerk geht an die Tänzerin und Choreografin Reinhild Hoffmann.

Mit der doppelten Verleihung des Deutschen Tanzpreises wolle die Jury bewusst zwei Künstler gemeinsam auszeichnen, hieß es. Der aktuell in Stuttgart engagierte Goecke arbeitet hauptsächlich an festen Häusern. Der in Berlin wirkende Winkler realisiert seine Arbeiten in der freien Szene.

