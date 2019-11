Deutscher Lehrerpreis: Südwesten mit vier Auszeichnungen

Lehrer aus vier Schulen im Südwesten sind mit dem Deutschen Lehrerpreis 2019 ausgezeichnet worden. Drei Lehrerinnen aus Engen, Öhringen und Pfullendorf waren von ihren Schülern in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ nominiert worden und erhielten die Auszeichnung. Eine mit hochrangigen Vertretern aus Politik und Wissenschaft besetzte Jury hatte das letzte Wort. Wie die Organisatoren der Vodafone Stiftung Deutschland und des Deutschen Philologenverbands am Montag weiter mitteilten, kam nur Nordrhein-Westfalen auf mehr Auszeichnungen als Baden-Württemberg.

Die Preisträgerinnen sind Alexandra Moser, Chemie-Lehrerin und Leiterin der Bigband am Gymnasium Engen (Kreis Konstanz), Nadine Royer, Mathematik- und Chemie-Lehrerin an der Werkrealschule Sechslinden in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen), und Barbara Schmitt, bis vor kurzem Deutsch-Lehrerin am Hohenlohe-Gymnasium Öhringen (Hohenlohekreis). Ihre Schüler lobten sie für strukturierten, motivierenden und verständlichen Unterricht. Überdies hätten sie die richtige Balance zwischen Respektsperson und Herzlichkeit gefunden.

Auch in Villingendorf im Landkreis Rottweil dürfen sich Lehrer der dortigen Grund- und Werkrealschule freuen. Die Pädagogen rund um das Projekt „Irlandklasse“ wurden mit dem Sonderpreis des Cornelsen Verlags belohnt. Die Siebtklässler der „Irlandklasse“ arbeiten jeweils ein ganzes Schuljahr daran, sich einen Landschulheim-Aufenthalt auf der grünen Insel zu ermöglichen. Sie gründen dafür eine Schüler-Genossenschaft, die etwa mit Weihachtsmarkständen einen Großteil der Kosten der Fahrt erwirtschaftet und so auch Kindern aus einkommensschwachen Familien die Teilnahme erlaubt.

