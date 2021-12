Deutsche Meistertitel im Tennis an Lys und Squire

Eva Lys und Henri Squire haben die Titel bei den deutschen Tennis-Meisterschaften geholt. Die 19 Jahre alte Hamburgerin siegte am Sonntag beim Finale in Biberach 6:2, 6:4 gegen die ein Jahr jüngere Mara Guth. Den Titel bei den Herren sicherte sich Henri Squire. Der für den Rochusclub Düsseldorf spielende 21-Jährige setzte sich im Endspiel mit 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) gegen den topgesetzten Berliner Timo Stodder durch. Die deutschen Top-Profis fehlten, sie sind nach dem Saisonende im Urlaub oder bereiten sich schon auf den Start des neuen Tennis-Jahres in einigen Wochen vor.

