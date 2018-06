Stuttgart (dpa/lsw) - Spannend soll es werden, aber nicht so spannend, wie im letzten Jahr. Der TEC Waldau startet am Freitag beim ETUF Essen (13.00 Uhr) in die neue Saison der Tennis-Bundesliga der Damen. Die Stuttgarterinnen wollen eine Führungsrolle übernehmen - wenn auch eine kleine. „Wir haben unsere Zielsetzung nicht auf die deutsche Meisterschaft ausgerichtet. Bocholt und Ratingen sind uns da einen Schritt voraus“, sagte TEC-Präsident Harry Brambach am Dienstag. „Aber wir wollen die Großen ein bisschen ärgern.“

Das ist ambitioniert. Noch im letzten Jahr hatte der Verein den Klassenverbleib nur dank eines 9:0-Sieges am letzten Spieltag gegen Karlsruhe-Rüppurr geschafft. „Aber das waren ganz andere Voraussetzungen. Wir sind stärker als letztes Jahr. Die Mannschaft ist eine sehr gute Mischung“, sagte auch Trainer Ralph Weißenberger zuversichtlich. Das Saisonziel ist Platz drei. Angeführt von der derzeitigen Nummer 22 der Welt, der Belgierin Kirsten Flipkens, sind zwei Spielerinnen neu im ansonsten eingespielten Kader: die deutschen Nachwuchshoffnungen Annika Beck und Antonia Lottner. Beide feiern in Stuttgart ihre Bundesliga-Premiere.

Das erste Heimspiel findet am Sonntag gegen den amtierenden Meister Bocholt statt, der mit Mona Barthel und Anna-Lena Grönefeld zwei Fed-Cup-Spielerinnen in seinen Reihen hat. Ebenso Ratingen, das Stuttgart am 19. Mai empfängt. Für den Club aus Nordrhein-Westfalen spielt Julia Görges an Position eins, Andrea Petkovic an Position sieben.