Deutsche Handball-Frauen in Ludwigsburg gegen Slowenien

Die deutschen Handballerinnen bestreiten ihr erstes Heimspiel in diesem Jahr in Bietigheim-Bissingen. In der Qualifikation für die Europameisterschaft Ende 2020 trifft die DHB-Auswahl dort am 29. März (16.30 Uhr) auf Slowenien. „Slowenien ist in unserer Qualifikationsgruppe der stärkste Gegner“, sagte Bundestrainer Henk Groener laut einer DHB-Mitteilung vom Dienstag. Die EM findet vom 4. bis 20. Dezember in Dänemark und Norwegen statt.

Kader der deutschen Handballer

Spielplan der deutschen Handballer

Präsidium des Deutschen Handballbundes

Vorstand des Deutschen Handballbundes

Kader der deutschen Handballerinnen

DHB-Mitteilung