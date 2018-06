Deutsche Grillmeisterschaft: 33 Teams brutzeln um den Titel

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Bei der Deutschen Grillmeisterschaft haben 33 Teams am Sonntag in Schwäbisch Hall um die Wette gebrutzelt. Die Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet kämpfen um die Titel „Deutscher Grillmeister 2012“ in den Kategorien Profis und Amateure. Zunächst grillten die Anwärter noch im Regen, doch pünktlich zum ersten von sieben Gängen klarte der Himmel auf.

Neben der 150-köpfigen Jury dürfen die erwarteten 50 000 Besucher Bratwürste, Spareribs und Chicken Wings kosten. Gegen 18.00 Uhr soll der Beste am Rost in der Profikategorie zum „Deutschen Grill- und Barbecue König 2012“ gekürt werden. Die Kreisstadt ist zum ersten Mal Austragungsort der Deutschen Grillmeisterschaft.

Am Abend will Schlagersänger Costa Cordalis (68) zudem mit den Besuchern den Sirtaki-Weltrekord brechen. Für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde müssen mehr als 1672 Menschen gleichzeitig und länger als fünf Minuten Sirtaki tanzen.

Informationen der German Barbecue Association