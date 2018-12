Deutsche Basketballer treffen in Ludwigsburg auf Estland

Im letzten Länderspiel des Jahres trifft die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation heute in Ludwigsburg auf Estland. Nachdem sich das Team von Bundestrainer Henrik Rödl das Ticket für die Endrunde 2019 in China bereits gesichert hat, geht es noch um den Gruppensieg, der eine bessere Ausgangsposition für die Auslosung verspricht. Vor der zehnten von zwölf Qualifikations-Begegnungen ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes hinter dem ungeschlagenen Griechenland mit einer Bilanz von acht Siegen und einer Niederlage Zweiter. Die Esten sind nach nur zwei Erfolgen Schlusslicht der Gruppe L.

Übersicht WM-Qualifikation Basketball

Übersicht Basketball-Nationalmannschaft