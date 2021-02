Deutlich weniger Unfälle und Verkehrstote im Jahr 2020

Dass es bei dem Brand eines Einfamilienhauses am frühen Dienstagmorgen in der Pfingstweid keine Schwerverletzten oder Toten gegeben hat, ist einem 48-jährigen Familienvater zu verdanken. In den frühen Morgenstunden ist der am Dienstag schon wach und bemerkt einen ungewöhnlichen Geruch. „Wie verbranntes Plastik“, sagt er.

Erst habe er gedacht, das komme von der Straße her. Dann bemerkt er den Rauch im Zimmer. Seine zwei jüngsten Kinder wirft er sich auf den Rücken, der Teenager folgte ihm durch den dichten Rauch.