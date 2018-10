Detzer hat noch Hoffnungen auf Schwarz-Grün in Bayern

Grünen-Landeschefin Sandra Detzer hat die Hoffnung auf eine schwarz-grüne Koalition in Bayern noch nicht aufgegeben. „Wenn sich alle zusammenreißen, könnte das klappen. Aus Baden-Württemberg heraus kann ich nur sagen: Die Grünen können Verantwortung. Wir sind bereit und haben gute Ideen“, sagte sie am Montag dem SWR. Für eine Koalition müsse sich die CSU aber sehr bewegen. Detzer kritisierte, dass sich die CSU schon am Wahlabend so deutlich für ein Bündnis mit den Freien Wählern ausgesprochen habe. Am Sonntag sei schon zu viel durchgeklungen: Wir wissen schon, mit wem wir koalieren. „Das ist nicht die richtige Haltung.“ Die Grünen hatten bei der Landtagswahl mit 17,5 Prozent stark abgeschnitten.