Für den vor knapp drei Wochen gestorbenen Designer Luigi Colani wird heute in Karlsruhe die Trauerfeier gehalten. Colani soll nach Angaben seiner Lebensgefährtin in einem von ihm entworfenen Sarg auf dem Hauptfriedhof in der Fächerstadt beerdigt werden. Zahlreiche Gäste werden erwartet, darunter auch Schüler des Altmeisters des Designs.

Colani war am 16. September in Karlsruhe, wo er sich zur Ruhe gesetzt hatte, einer schweren Krankheit erlegen. Während seiner schillernden Karriere hatte er außer in Deutschland auch in Mexiko, den USA, Japan und zuletzt vor allem in China gearbeitet. Legendär wurde er wegen seiner Begeisterung für runde, organische Formen, die seinen Entwürfen für Möbel, Autos und viele andere Gebrauchsgegenstände einen unverwechselbaren Stempel aufdrückte. Er wurde 91 Jahre alt.