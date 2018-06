Im Aktionsbündnis gegen das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 kriselt es. Ausgetreten sind jetzt der Kreisverband der Grünen, der BUND-Regionalverband Stuttgart, der Pro-Bahn-Regionalverband und der Landesverband des ökologischen Verkehrsclubs VCD. An ihrer grundsätzlichen Kritik an dem Projekt halten aber auch sie fest. Seit mehreren Wochen hatten unter den bislang 13 Organisationen die Kontroversen über die weitere Strategie zugenommen.

Zwei Konflikte wurden zuletzt immer offener ausgetragen. Zum einen herrschte Streit über den Verlauf der Montagsdemonstrationen. Die Stadt hatte sich vor Gericht damit durchgesetzt, den Platz unmittelbar vor dem Bahnhof für den Start der Protestzüge zu sperren. Regelmäßig kam dort der Verkehr zum Erliegen. Ein Teil der Gegner hielt sich anfangs nicht daran. Vor allem die gemäßigten Kreise im Bündnis waren damit einverstanden, den Start und die Abschlusskundgebung generell auf den Marktplatz vor dem Rathaus zu verlegen.

Vor allem das Ausscheiden der Grünen hat aber auch eine politische Komponente. Der Kreisverband schwenkte zuletzt Zug um Zug auf die Lesart der Landespartei ein, der Volksentscheid aus dem November 2011 sei zu respektieren. „Konstruktiv-kritisch“ hatte danach Ministerpräsident Winfried Kretschmann als neue Devise der Grünen in der Landesregierung für den Umgang mit dem Projekt ausgegeben. Auf diesen Kurs stellte sich nach seiner Wahl vor gut einem Jahr auch der grüne Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn ein. Auch er wies mehrfach darauf hin, dass er den Volksentscheid, so ärgerlich auch das Ergebnis sei, akzeptiere. Ein Teil des Aktionsbündnisses bezeichnet ihn dagegen noch immer als unrechtmäßig.

Heftiger Streit um B-10-Tunnel

Zuletzt lieferten sich die Parkschützer mit Kuhn einen heftigen Disput wegen Baumfällarbeiten im Bereich des für die Bundesstraße 10 geplanten Rosensteintunnels im Norden der Stadt. „Schändlich“, so Parkschützer-Sprecher Matthias von Hermann, werde in Stuttgart mit der Natur umgegangen. Verantwortlich dafür sei Kuhn. „Ein Problem mit der Wahrheit und Mehrheiten“ unterstellte daraufhin der OB dem Kritiker. Der Bau des Tunnels war im Gemeinderat im November 2012 mit den Stimmen von CDU, SPD, Freien Wählern und FDP beschlossen worden. „Als Oberbürgermeister bin ich dem Mehrheitsbeschluss verpflichtet und habe ihn deswegen umzusetzen“, stellte Kuhn klar.

BUND-Regionalgeschäftsführer Gerhard Pfeifer betonte in seiner Erklärung zu dem Austritt, an der Kritik an Stuttgart 21 ändere sich nichts. Seine Organisation will sich vermehrt um Gutachten kümmern. „Wenn es aber einen guten Grund für Demonstrationen gibt, sind wir dabei“, kündigte er an. Die gemeinsame Geschichte verbinde die Widerständler auch in Zukunft.

Parkschützer vor Gericht

Heute wird ein Teil der Parkschützer wohl zum Landgericht ziehen. Dort findet in zweiter Instanz das Verfahren gegen die Aktivistinnen Myriam Rapp und Nina Picasso statt. Bei der Räumung des Südflügels im Januar 2012 hatten sich die beiden an ein Eisengitter, bei der Räumung des Schlossgartens im Februar 2012 an einen Baum gekettet. Vom Amtsgericht waren sie zu Geldstrafen verurteilt worden. Dagegen gingen sie in die Berufung.

Das Online-Dossier zum Thema:

schwaebische.de/s21