Der Vorzeige-Grüne Horst Frank war vielen nicht grün genug

„Ich hatte in meinem Leben zwei große Träume“, sagt der Konstanzer Oberbürgermeister Horst Frank. „Einmal auf dem Landweg nach Indien reisen und einmal um die ganze Welt.“ Mit Bus und Bahn reiste der heute 63-Jährige über den sogenannten Hippie-Trail nach Nepal. Das war in den 60er-Jahren. „Damals glaubte ich noch an die Weltrevolution“, erzählt Frank.

16 Jahre im Amt

Seine beiden großen Träume hatte sich der Jurist längst erfüllt, als er 1996 überraschend zum ersten grünen Oberbürgermeister Deutschlands gewählt wurde. 16 Jahre lang hat er die Stadt Konstanz regiert und wenn er morgen seinen letzten Arbeitstag hat, wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an den Bodensee kommen, um seinen Parteifreund persönlich zu verabschieden.

Für die Grünen war Franks Wahlsieg 1996 eine wichtige Pionierleistung, sagt Kretschmann im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Der ehemalige Grünen-Chef Reinhard Bütikofer sprang Frank sogar im Wahlkampf zur Seite – und war „völlig verblüfft“, als der Einzug ins Rathaus tatsächlich klappte. „Frank hat als Erster geschafft, was wir Grünen alle wollten.“ Bis dahin hatten grüne Kandidaten nur in kleineren Städten Bürgermeisterwahlen gewonnen.

Feindbilder abgebaut

Einen Hauptgrund für Franks Erfolg, der mit 35,7 Prozent erst im zweiten Wahlgang siegte, sieht Bütikofer in dessen Person: Frank sei „immer eigenwillig gewesen, aber auch einer, der den Aufbruch will, ohne gleich die ganze Stadt umzukrempeln“, sagt Bütikofer. „Er war eine Art Rezzo Schlauch, der etwas von Verwaltung versteht.“ Grünen-Chef Cem Özdemir glaubt sogar, dass es Frank gelungen sei, ein Feindbild abzubauen. „Man hat genau auf Konstanz geschaut, ob Unternehmer abwandern oder Autos aus der Stadt verbannt werden.“ Alle Befürchtungen hätten sich aber als falsch erwiesen.

Bundesweit hatten die Grünen damals in Zeitungsanzeigen nach einem geeigneten Kandidaten für die Kandidatur in der größten Stadt am Bodensee gesucht. Aus Frust über die Kandidaten warf Frank schließlich selbst seinen Hut in den Ring. „Nur schimpfen geht nicht“, habe er sich gedacht. Doch als der Jurist verkündete, dass er die Wahl auch gewinnen wolle, seien selbst seine grünen Parteifreunde schockiert gewesen. „Damals war das Oppositionsgen bei den Grünen noch stärker“, erinnert sich Frank amüsiert im Gespräch mit Schwäbischen Zeitung.

„Der Sieg von Horst Frank war der Anfang einer Erfolgsstory“, glaubt Grünen-Chefin Claudia Roth. Dass ausgerechnet im konservativen Baden-Württemberg die erste OB-Wahl gewonnen wurde, sei wie ein kleines Wunder gewesen und habe für die Grünen viel verändert. Nicht umsonst heißt es bei den Grünen: Wer die Rathäuser erobert, erobert das Land. Mancher Parteifreund sieht in Frank daher den Wegbereiter von Rot-Grün in Berlin und Winfried Kretschmann im Südwesten.

Freiburg und Tübingen folgen

Frank selbst gibt sich bescheidener. „Die Spur war schon gelegt“, sagt der Jurist. Elmar Braun hatte bereits 1991 in Maselheim (Kreis Biberach) die Wahl gewonnen und war damit Deutschlands erster grüner Bürgermeister. Aber dass nun auch noch eine Universitätsstadt einen grünen OB hatte, kam bundesweit einem politischen Erdbeben gleich. Erst Jahre später sollten noch Freiburg und Tübingen folgen.

Sowohl für die Partei als auch für Frank selbst begann damit ein jahrelanger Lernprozess. Mehrmals sei er mit Berlin zusammengerasselt, erinnert sich Frank. Dort merkte man schnell, dass der neue Vorzeige-Grüne seinen eigenen Kopf hatte und nicht immer auf Parteilinie war. „Das gab Konflikte. Aber man hat auch verstanden, dass ein Bürgermeister nicht der Statthalter der Partei ist“, erinnert sich Grünen-Chefin Claudia Roth bei einem Besuch in Konstanz. „Ein Rathaus ist nicht die Parteizentrale der Grünen.“

„Grün hat eben viele Schattierungen“

Auch im Gemeinderat lagen die Vertreter der Freien Grünen Liste mit dem Rathauschef oft über Kreuz. So manchem Parteifreund war der OB nicht grün genug. „Grün hat eben viele Schattierungen“, erklärt Frank. Und wer grüne Politik machen will, müsse eben auch Kompromisse eingehen können und Mehrheiten finden. Aber das sei immer noch besser, als in der Opposition zu sitzen. Mehrere Entscheidungen hat er gegen seine Fraktion mit Stimmen aus dem bürgerlichen Lager durchgesetzt, darunter auch das Einkaufszentrum Lago am Bodenseeufer. „Ich wollte, dass Konstanz nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich Oberzentrum wird“, sagt Frank. Heute kommen die Kunden aus der gesamten deutschsprachigen Schweiz zum Shoppen nach Konstanz und bringen den Verkehr regelmäßig zum Erliegen. Für den Ur-Grünen ein Dilemma. „Aber mir ist lieber, die Leute kaufen hier ein, als woanders. Wir brauchen einfach Arbeitsplätze“, sagt der stellvertretende Präsident des Deutschen Städtetags.

Leicht waren die 16 Jahre nicht. Seine Wiederwahl 2004 schaffte Frank nur knapp im zweiten Urnengang. Er habe wohl den Kontakt zu den Leuten verloren, sagte er hinterher selbstkritisch. Seine wohl größte Niederlage erlitt er 2010 als die Konstanzer bei einem Bürgerentscheid ein 60 Millionen teures Konzert- und Kongresshaus in der 82000-Einwohner-Stadt ablehnten. „Das tat weh. Es war sicherlich eine gute Chance. Aber es war eben der Wille der Bürger. Das habe ich akzeptiert“, erzählt Frank. Umweltschützer hatten den Bau vor allem wegen des geplanten Standorts am Bodenseeufer scharf kritisiert.

Mit der Bilanz ist er zufrieden

Rückblickend ist Frank mit seiner Bilanz zufrieden. Mit Stolz blickt er auf die Moschee und die offene Kunstgrenze zurück, die den Grenzzaun zu den Schweizer Nachbarn abgelöst hat. Seinem Nachfolger, dem CDU-Mitglied Ulrich Burchardt, der als unabhängiger Kandidat antrat, rät Frank, bei den Haushaltsberatungen auf Zumutungen zu setzen. „Die Leute mögen solide Finanzen“, sagt Frank, der die Schulden der Stadt stetig abgebaut hat.

Mehr Zeit für die Familie

Seinem Job trauert Frank nicht hinterher. „Es war eine schöne, interessante, aber auch aufregende Zeit. Aber 16 Jahre sind genug.“ Er freut sich auf die Zeit danach. Vielleicht werde er wieder ein bisschen als Anwalt arbeiten. Auf jeden Fall will er mehr Zeit mit der Familie verbringen und mit seiner Frau die Welt bereisen. Vorher zieht er allerdings noch einmal ganz alleine los. Mit dem Fahrrad – wie es sich für einen Grünen gehört – will der den Rhein hinunterfahren. „Mal schauen, wie weit ich komme.“