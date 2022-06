Landtag setzt Untersuchungsausschuss in der Strobl-Affäre ein

Einstimmig hat der Stuttgarter Landtag am Mittwochmorgen einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Angestoßen hatten diesen SPD und FDP. Die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU setzen allerdings durch, dass der Titel des Ausschusses geändert wird und der Prozess ein Enddatum bekommt.

Drei Themenkomplexe will die Opposition in dem Ausschuss beleuchten. Es geht zum einen um das Verhalten des Inspekteurs der Polizei (IdP). Der ranghöchste Polizist im Land soll eine Hauptkommissarin belästigt und ihr Karriere gegen Sex angeboten haben. Er ist suspendiert, die Staatsanwaltschaft ermittelt seit November.

Im Ausschuss soll es auch ganz grundsätzlich um die Frage gehen, auf welche Weise Führungspersonal in der Landespolizei befördert wird. Konkreter Anlass hierfür ist auch der suspendierte Polizist, der in nur wenig mehr als einem Jahr zunächst zum Vizepräsidenten des Landeskriminalamts und dann zum IdP befördert wurde.

Strobl unter Druck

Außerdem steht Innenminister Thomas Strobl (CDU) im Fokus der Untersuchung. Seitdem vor einigen Wochen bekannt wurde, dass er ein Anwaltsschreiben des suspendierten Polizisten an einen Journalisten weitergegeben hat, steht er massiv unter Druck. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen ihn, weil die Möglichkeit besteht, dass er das Schreiben nicht hätte herausgeben dürfen.

All diese Punkte hat die Opposition in ihrem Antrag für den Untersuchungsausschuss auf den Kurztitel „Machtmissbrauch“ zusammengefasst. Sascha Binder, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, erklärte am Mittwoch im Landtag, warum der Kurztitel so treffend sei. „Dem obersten Polizeibeamten dieses Landes wird vorgeworfen, eine in der Hierarchie ihm weit untergeordneten Polizeibeamtin sexuell belästigt zu haben“, so Binder. „Natürlich hat dieser Vorwurf etwas damit zu tun, ob es einen Machtmissbrauch in dieser Position gab, und es ist auch die Frage, ob es Machtmissbrauch war, dass dieser Beamte überhaupt in so eine Position gekommen ist.“

Schließlich sei er Wunschkandidat des Innenministers gewesen. „Man kann auch sagen, er war Strobls Liebling. War es Machtmissbrauch, ihn überhaupt in diese Position zu bringen?“ Zudem wolle der Ausschuss möglichen Machtmissbrauch bei der Besetzung in der Polizei insgesamt durchleuchten und hinterfragen, ob es Machtmissbrauch, dass Strobl das besagte Anwaltsschreiben weitergegeben hat.

Und: „Ist es Machtmissbrauch, dass ein Innenminister nicht die Erlaubnis für Ermittlungen erteilt?“, fragte Binder. Nachdem der Journalist über das Anwaltsschreiben berichtet hatte, wollte die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen möglichen Geheimnisverrats ermitteln. Dazu hätte sie die Erlaubnis des Innenministers gebraucht – aber nicht bekommen. Strobl begründet die Weigerung damit, dass es sich bei dem schreiben gar nicht um ein amtliches Dokument gehandelt habe, deshalb ein Geheimnisverrat gar nicht möglich gewesen sei.

Titel darf nicht „Machtmissbrauch“ heißen

Auf Antrag von Grünen und CDU gibt es nun aber einen anderen Titel. Denn, so der CDU-Abgeordnete Andreas Deuschle: „Der vorgeschlagene Titel, insbesondere das Kürzel ,Machtmissbrauch’, kann nur als Provokation verstanden werden. Mehr noch: Der Titel mutet hysterisch und aggressiv an. Das können wir so nicht akzeptieren.“ Er sprach von einer „Vorverurteilung“. Der neue Titel lautet nun „IdP & Beförderungspraxis“.

Durchgesetzt haben sich die beiden Regierungsfraktionen zudem mit dem Wunsch, dem Untersuchungsausschuss ein Enddatum zu verpassen. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hatte am Dienstag noch davon gesprochen, dass man die Themenfelder gründlich aufarbeiten wolle. „Auf ein Enddatum will ich mich nicht festlegen“, hatte er gesagt und von „vielen Monaten“ gesprochen. Nun soll am 30. September 2023 Schluss sein.

Vorsitzende und Mitgliederzahl stehen fest

Vorsitzende des Untersuchungsausschuss wird Daniela Evers, Grünen-Abgeordnete und Rechtsanwältin aus Freiburg. Die Grünen hatten das Vorschlagsrecht für diesen Ausschussvorsitz. Sie werden mit fünf Abgeordneten vertreten sein, die CDU mit vier, SPD und FDP mit je zwei und und die AfD mit einem. Die zahl der Mitglieder basiert auf der Größe der Fraktionen im Landtag.