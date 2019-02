Es knirschte gewaltig zwischen Grünen und CDU in den vergangen Wochen. Die Zutaten für den Stimmungstöter-Mix: Hier die Grünen, für die saubere Luft und eine Verkehrswende zum Markenkern gehören. Dort die CDU, die mit Wirtschaftskompetenz und Technikfreundlichkeit punkten will. Auf der Straße Demonstrationen in der deutschen Automobil-Hauptstadt. Vor der Tür zwei wichtige Wahlen, hinter den Türen der CDU Angst vor weiteren Stimmverlusten.

Selbst der um das Koalitionsklima stets bemühte Thomas Strobl (CDU) attackierte scharf den grünen Verkehrsminister. Eine Attacke, die nicht nur der Sache, sondern auch dem eigenen Profil dienen sollte.

Politisch mag der Streit also nachvollziehbar sein. Doch er bleibt ermüdend und entzündete sich zuletzt an Nickligkeiten beider Seiten. Das dient erstens nicht der Sache. Und zweitens geht eines bei all den grünen und schwarzen Profilierungen unter: Den Wähler interessieren Ergebnisse. Der Rest bleibt in der Stuttgarter Blase, wird außerhalb aber nicht nachvollzogen.