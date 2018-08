Nach der langen Hitzewelle erlebt Baden-Württemberg beinahe einen Temperatursturz. Am Samstag wird es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) höchstens noch um die 20 Grad warm. Die Sommerstimmung verabschiedet sich zeitweise - es soll in einigen Gebieten erneut regnen. Am Sonntag ist es dann aber meist trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Am Rhein sollen laut DWD 22 Grad erreicht werden.

Im Laufe der neuen Woche startet der Sommer aber wohl noch mal durch: Am Dienstag erwarten die Meteorologen wieder bis zu 28 Grad am Oberrhein. Ob das Sommerwetter anhält? Bis zum meteorologischen Herbstanfang am 23. September sind es jedenfalls noch einige Wochen.

Deutscher Wetterdienst

DWD-Prognose für Baden-Württemberg