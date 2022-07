Der Schwarze Tod für Obstbäume

Viele Jahre hat Klaus Schäfler um seine Apfelbäume in Salem gekämpft, ohne zu wissen, warum sie sterben. Dann hat sein Sohn in einer Fachzeitschrift die Abbildungen von Bäumen gesehen, die wie schwarz verkohlt wirkten – genau wie Schäflers. Kurz darauf kam aus dem Labor die Bestätigung: Seine Bäume leiden an Schwarzem Rindenbrand.

Der Schwarze Rindenbrand ist eine Krankheit, die vor allem Kernobstbäume befällt, also etwa Apfel- oder Birnbäume. Ausgelöst wird sie von Pilzen aus der Gattung Diplodia, die die namensgebende schwarze Verfärbung der Rinde hervorruft. Diese kann aufreißen und abfallen. Seit 2018 habe sich der Schwarze Rindenbrand in Baden-Württemberg auf Streuobstwiesen und in Haus- und Kleingärten stark ausgebreitet, auch der Bio-Erwerbsanbau sei „erheblich betroffen“. So schreibt es das Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz auf eine Anfrage der Abgeordneten Klaus Hoher und Julia Goll (beide FDP).

Weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen

In fast allen Bundesländern sei der Schwarze Rindenbrand mittlerweile nachgewiesen, heißt es in der Antwort weiter. Gehäuft trete er jedoch in den besonders warmen und trockenen Bundesländern auf, darunter Bayern und Baden-Württemberg. Damit der Diplodia-Pilz einen Baum befallen kann, muss er durch eine Wunde in diesen eindringen können. Solche Wunden können auf vielerlei Weise entstehen, wie etwa durch Hagel oder Sonnenbrand.

Für Hoher zeigt die Ausbreitung des Schwarzen Rindenbrandes, dass es „den individuellen Anforderungen der verschiedenen landwirtschaftlichen Anbauformen sowie den Herausforderungen des Klimawandels in keiner Weise gerecht“ werde zu fordern, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Die grün-schwarze Landesregierung will die Menge solcher chemisch-synthetischer Mittel bis 2030 halbieren und dafür die ökologische Landwirtschaft um bis zu 40 Prozent ausbauen. Diese Ziele sind im Biodiversitätsgesetz verankert, das 2020 unter heftiger Kritik vieler Landwirte verabschiedet wurde. Hoher, Abgeordneter aus dem Bodenseekreis und selbst Landwirt, fordert die Landesregierung zu überdenken, ob die Vorgaben an aktuelle Herausforderungen im Obstanbau angepasst seien. Die Regierung „darf die Obstbauern nicht länger im Stich lassen“, so Hoher.

Markus Rösler, Abgeordneter der regierenden Grünen und Sprecher des Nabu-Bundesfachausschusses für Streuobst, sieht das ganz anders. Zwar ist der Schwarze Rindenbrand auch für ihn ein „nahezu flächendeckendes“ Problem. „Das wird aufgrund des Klimawandels auch noch viel größer werden“, sagt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Allerdings seien Pflanzenschutzmittel keine Lösung. Das würden auch die Untersuchungen zu dem Thema am landwirtschaftlichen Technologiezentrum in Karlsruhe (LTZ) zeigen. Ist die Krankheit an einem Baum bereits ausgebrochen, gebe es keine Pflanzenschutzmittel, die helfen können, erklärt Julia Zugschwendt vom LTZ. Und auch in der Vorbeugung sei nicht der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln entscheidend.

Verletzungen von Bäumen müssen vermieden werden

Das LTZ ermittelt Abwehrstrategien gegen den Schwarzen Rindenbrand. Bis jetzt zeigen die Ergebnisse vor allem: Die Bäume sollten bestmöglich mit Wasser und Nährstoffen versorgt und Verletzungen vermieden werden. Gerade die Frage der Bewässerung sei dabei oft ein Problem. Auch Standortwahl und Sorte könnten beeinflussen, wie widerstandsfähig ein Baum gegen die Krankheit ist. Derzeit wird auch geprüft, ob die Bäume vor Sonnenbrandschäden und Frost- und Wachstumsrissen geschützt werden können, indem man den Stamm mit weißer Farbe anstreicht. Diese weiße Farbe könne man außerdem sowohl im konventionellen als auch im biologischen Anbau mit Kupfer versetzen, was zusätzlich vorbeugend gegen Pilze wirken kann, erklärt Zugschwendt.

Außerdem wird am LTZ daran geforscht, wie man einen befallenen Baum retten könnte. So wird zum Beispiel getestet, ob es hilft, eine betroffene Stelle am Baum auszuschneiden, um den Pilz zu entfernen. Anschließend muss die Wunde mit einem Lehmverband verschlossen werden, der wie eine Art Pflaster für den Baum funktioniert, damit die Krankheit nicht wieder eindringen kann. Mit Ergebnissen rechnet das LTZ frühestens im nächsten Jahr. Sicher ist nur eins: „Die Handlungsmöglichkeiten sind nicht besonders groß“, so Zugschwendt.

Das LTZ war auch auf der konventionell bewirtschafteten Apfelplantage von Klaus Schäfler in Salem, um sich den Befall dort anzusehen. Die Wissenschaftler wären überrascht gewesen, wie groß der Befall bei ihm ist, erinnert sich der Landwirt. Auf der anderthalb Hektar großen Anlage wachsen 4500 Bäume. Nach Schäflers Schätzung ist die Hälfte davon vom Schwarzen Rindenbrand betroffen, also zwischen 2000 und 2200 Bäumen. „Der Pilz braucht drei Dinge“, fasst Schäfler zusammen: „Wärme, Wasser und eine Verletzung. Wärme und Wasser haben wir hier am Bodensee viel.“

Mehrere Jahre Erholungszeit

Noch sei der Schwarze Rindenbrand aber keine Standardkrankheit, sagt Manfred Büchele, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau am Bodensee in Bavendorf. „Gott sei Dank“, sagt er, denn „im Erwerbsobstbau ist das meistens das Todesurteil“. Ein betroffener Baum sei „nachhaltig geschädigt“. Wenn man ihn überhaupt retten kann, brauche er mehrere Jahre Erholungszeit, in denen er keine Früchte trägt. „Das ist wie, wenn man eine Grippe hat“, erklärt Büchele. „Dann arbeitet man auch vier Wochen lang schlecht. Und so ist es beim Baum auch.“

„Im Moment tappt man noch im Dunkeln, wie man dem Pilz begegnen kann“, sagt Bauer Klaus Schäfler. Die vielen kranken Bäume in seinem Bestand bedrücken ihn. „Irgendwann verliert man die Lust und ist nur noch frustriert, wenn man durch die Anlagen fährt“, gibt er zu. Er weiß noch nicht, wie viel ihn der Befall mit dem Schwarzen Rindenbrand kosten wird. Aber im nächsten Winter will er die gesamte Anlage roden und die Bäume verbrennen. Was er statt den Äpfeln dann auf den anderthalb Hektar in Salem machen will, weiß er noch nicht. Das LTZ habe ihn davon abgeraten, dort wieder Kernobst zu pflanzen. Der Schwarze Rindenbrand könnte wiederkommen.