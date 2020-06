Der „Schneider von Ulm“: 250. Geburtstag wird gefeiert

Mit kreativen Lösungen ehrt die Stadt Ulm von der kommenden Woche an ihren Flugpionier Albrecht Ludwig Berblinger. Das Jubiläumsprogramm startet am Mittwoch, 24. Juni, wenn sich der Geburtstag des als „Schneider von Ulm“ bekannt gewordenen Bürgers zum 250. Mal jährt. In einem Ulmer Autokino läuft dann der gleichnamige Filmklassiker.

Berblinger war berühmt geworden, weil er mit einem selbstgebauten Hängegleiter Flugversuche unternommen hatte - bei der Vorführung aber in die Donau gestürzt war. Trotz seiner Blamage wird er von den Ulmern als innovativer Geist geschätzt. Unter anderem hat Berblinger auch die Beinprothese erfunden.

Wegen der Corona-Pandemie hatte die Stadt Ulm den Start des Jubiläumsprogramms verschieben und abwandeln müssen. So können Interessierte die Einweihung einer Kunstinstallation, des Berblinger Turms, nun online betrachten. Ein Erzählparcours zum Thema Scheitern kann dagegen entlang des Donauwegs besucht werden.

„Nichts ahnend, hatten wir bereits zu Beginn der Planungen das Themenjahr unter die Leitbegriffe 'Erfindertum', 'Mut' und 'Innovation' gestellt. Auch jetzt brauchen wir innovative Köpfe, Mut und eine offene Stadtgesellschaft, um die Stadt von Morgen und unser Zusammenleben gemeinsam zu gestalten“, teilte Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch mit.

Jubiläumsprogramm