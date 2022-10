Der Preis des Todes – wie sich Abschied und Trauer verändern

Der Tod riecht harzig und nach frisch gesägtem Kiefernholz, zumindest an diesem Ort. In den alten Hallen der Sargmanufaktur Braun an der Hauptstraße in Spaichingen wird gehobelt und geschmirgelt, gekittet und gespritzt, Kreissägen heulen auf und Gebläse werden angeworfen, damit Grundierungen und Lacke schneller trocknen. „Hier steckt noch viel Handwerk und Handarbeit drin“, sagt Inhaberin Heike Braun, die durch die Schreinerei führt. Ihre Produkten bezeichnet sie als Möbelstücke. Hergestellt für einen einzigartigen Zweck, für einen einzigen Tag. Kegelförmig wie der Körper des Menschen, mit Schrägen statt rechten Winkeln. In stabiler Hausdachform, damit die Hülle aus Pappel, Kiefer oder Eiche der tonnenschweren Erde standhält und den Körper schützt, der im Luftraum langsam vergeht. „Wir arbeiten sehr genau und sorgfältig, weil wir haben nur diese eine Chance – die Bestattung.“

Tod und Trauer als Wachstumsmarkt

Diese Handwerkskunst, die dem Ende des Lebens einen würdigen Rahmen gibt, ist hierzulande jedoch immer weniger gefragt, das Gewerbe vom Untergang bedroht. Was nicht etwa an einem Nachfragemangel liegt, im Gegenteil, Tod und Trauer, so nüchtern kann man es sehen, sind ein Wachstumsmarkt. Denn immer mehr Menschen sterben, im vergangenen Jahr stieg die Zahl auf mehr als eine Millionen, Tendenz weiter zunehmend aufgrund der alternden Bevölkerung. Schon jetzt setzt die Bestattungsbranche dadurch mehr als zwei Milliarden Euro im Jahr um und unterliegt gleichzeitig einem rasanten Wandel. Bei dem aber die Tradition eine immer geringere Rolle spielt, sank doch die Zahl der kirchlichen Beisetzungen im vergangenen Jahr zum ersten Mal auf unter 50 Prozent. Dieser Bruch im Wertesystem hinterlässt Spuren; bei den Hinterbliebenen und ihrem Umgang mit dem Verlust, aber auch bei jenen, die mit Ableben und Abschied ihr Auskommen verdienen.

Heike Braun versucht den Umwälzungen zu trotzen, nicht das erste Mal in der Geschichte des Familienunternehmens, das sie in sechster Generation führt. 1888 gegründet, war die Schreinerei bis zum Zweiten Weltkrieg auf Schlafzimmermöbel spezialisiert, geriet danach jedoch immer mehr unter Druck durch die industrielle Fertigung von Billigmöbeln. Während in der damaligen Möbelstadt Spaichingen ein Betrieb nach dem anderen schließen musste, sattelte Braun auf Erdmöbel um, und damit mutmaßlich auf ein krisenfestes Feld, weil am Tod bekanntlich niemand vorbeikommt. Die Rechnung ging bis zur Wendezeit auch auf, damals gab es in Deutschland rund 100 Sargbauer – inzwischen sind es kaum eine Handvoll, von denen die meisten nur noch mit Särgen handeln oder sich auf die hochpreisigen Exemplare spezialisieren. Den Markt aber beherrschen jetzt die Osteuropäer, rund 80 Prozent der Särge kommen aus Polen, Tschechien oder Rumänien, die von geringeren Lohnkosten und EU-Subventionen profitieren. „Diesen Preiskampf können wir nicht halten“, sagt Braun.

Preiswerte Särge boomen

Die Gefahr kommt aber auch von anderer Stelle, weil seit Jahren der Trend von der Erd- zur Feuerbestattung geht. Zwar besteht in Deutschland auch im Krematorium Sargpflicht, die Wahl fällt nun aber oft auf ein schlichtes Modell. Auch die Spaichinger Manufaktur verkauft ihren kostengünstigsten Sarg mit Abstand am häufigsten, im Katalog ist er mit „Einfach, einfach“ überschrieben. Braun gebeizte Schwarzwald-Kiefer, ohne Lack, beim Bestatter für 700 Euro im Angebot, aus Vollholz und kein Billigmöbel, aber zweckgerichtet und spartanisch.

Der schwere Eichensarg, von Herren in Schwarz behutsam ins Erdreich herabgelassen, wird dagegen immer seltener. Christian Streidt aus Ulm, Präsident des Bundesverbandes der Bestatter, kann sich noch gut an die alten Tage erinnern, wenn er seinen Vater zu einem Sterbefall begleitete und sie den Toten fein herrichteten, sofern nicht schon von den Angehörigen pietätvoll erledigt. „Dann haben wir auf den Pfarrer gewartet.“ Sobald dieser eintraf, wurde gemeinsam für den Verstorbenen gebetet. Für die Angehörigen war dies der Beginn ihrer Trauerzeit, der Verarbeitung des Verlustes, in einem festen Rahmen und unter der Obhut der Kirche. Die Aufgabenteilung war damals klar: Der Bestatter ist für den Leichnam zuständig. Der Priester für die Seele. Nun wenden sich die Menschen jedoch scharenweise von den Kirchen ab. Dadurch entsteht ein Vakuum, das sich nicht immer so leicht füllen lässt, wie Streidt weiß. „Stirbt ein naher Verwandter, sind die Leute oft hilflos, sie wissen nicht, was zu tun ist“, sagt der 69-Jährige. Weil überfordert in einer Ausnahmesituation, die ihren Alltag sprengt und die Gefühlswelt beeinträchtigt. „Die Kirche hat hier viel verpasst und die Zeichen der Zeit nicht erkannt.“

Motorrad am Sarg, Catering zur Trauerfeier

An ihre Stelle treten heute die Bestatter, früher argwöhnisch als Totengräber beäugt, heute oft willkommen als Volldienstleister, die den Papierkram mit Renten-, Krankenkasse und Stadt erledigen, die Abläufe erklären und den Kummer der Hinterbliebenen auffangen. Und die nicht zuletzt Beisetzung und Trauerfeier im Stile eines Eventmanagers organisieren. „Die Leute haben heute besondere Wünsche“, erklärt Streidt. Sei es eine Liveübertragung nach Amerika oder Australien, hochwertige Fotos oder QR-Codes, bunte Luftballons am Grab oder ein Motorrad neben dem aufgebahrten Sarg, während aus den Boxen „Born to be wild“ oder auch „Highway to Hell“ dröhnt. Und statt dem üblichen Trauermahl mit Kartoffelsalat und Geschlagener, im Volksmund „Leichenfinger“, lässt man den Lieblingsitaliener des Verstorbenen ein Catering mit Pasta und Chianti auffahren. An die Stelle der früheren Ritualisierung ist somit die Individualisierung getreten.

Nicht viel anders verläuft es bei den Beisetzungen, gehören Baum- und Seebestattungen längst zum Standard, verstreuen manche die Asche in Elsaß oder Schweizer Alpen von einem Heißluftballon aus in alle Winde oder tun dies an Berg, Bach oder Blumenwiese, weil im benachbarten Ausland erlaubt. Wem dies noch zu wenig erscheint, der lässt einen Teil der Asche zum Diamanten pressen oder schießt die sterblichen Überreste für rund 15 000 Euro ins Weltall. Oder träumt gleich von japanischen Verhältnissen, wo Avatare, also am Computer gestaltete Zwillinge, von Verstorbenen erstellt werden, mit denen sich in virtuellen Räumen bis in alle Ewigkeit plaudern lässt.

Bestattungsfilialen nennen sich „Boutiquen“

Hierzulande ist der Markt zwar weniger bizarr und noch immer mittelständisch und familiär geprägt, wird aber auch zunehmend breiter und bunter. So schlagen Startups auf, die Internetfriedhöfe und digitalen Nachlassdienst anbieten, die, wie das Unternehmen Mymoria, von einem „Omni-Channel-Ansatz“ sprechen und ihre Bestattungsfilialen „Boutiquen“ nennen, als ob es um Blusen oder Handtaschen ginge statt um Tod und Trauer. Da wundert es wenig, dass Finanzportale die Beisetzungskosten der Anbieter und Städte wie Telefontarife vergleichen, denn soviel steht fest: Mögen die einen eine Beerdigung zwar so pompös zelebrieren, als handle es sich um eine Hochzeit, spielt der Faktor Geld für andere die entscheidende Rolle. Weil sie entweder keines haben oder für das Gedenken an den Verstorbenen nur wenig ausgeben wollen. An Fallstricken mangelt es dabei nicht.

„Es gibt Menschen, die selbst aus dem Tod Kapital schlagen wollen“, erklärt dazu das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und warnt vor Lockvogel- und Dumpingangeboten im Internet: „Billige Pauschalangebote von Discount-Bestattern erweisen sich oft als Mogelpackung. Selbstverständlichkeiten müssen als Extraleistung teuer bezahlt werden.“ Die wahren Kosten für eine Bestattung beziffert das Verbraucherportal Finanztip mit durchschnittlich 13 000 Euro und stellt fest: „Es geht günstiger, aber auch sehr viel teurer.“ Experten raten daher, sich gründlich zu informieren und Angebote zu vergleichen. Das lohnt nicht zuletzt bei der Auswahl der Friedhöfe, die aufgrund der hohen Zahl an Urnengräbern und Waldbestattungen unter Kostendruck geraten und mancherorts die Gebühren gewaltig anheben. „Schon zum Nachbarfriedhof in der selben Stadt können die Unterschiede mehrere tausend Euro ausmachen“, erklärt der Bundesverband der Bestatter.

Was ist einem der Abschied wert?

Hinter Kalkulationen und Kostenvoranschlägen stehen am Ende allerdings auch Fragen, die weniger das Geld als das Gemüt berühren: Wie will ich mich von einem nahestehenden Mensch verabschieden? Und was ist es mir wert?

„Es gibt eine starke Tendenz zur Discountbestattung, weil manche Menschen möglichst schnell zurück in ihren Alltag wollen. Sie wollen Sterben, Tod und Trauer hinter sich lassen“, erklärt Rupert Scheule, Professor für Moraltheologie an der Universität Regensburg. Eine Entwicklung, an der die Kirche nicht ganz schuldlos sei: „Die Kirche muss wahrnehmen, dass eine Bastion, die sie für sicher gehalten hat – nämlich Expertin für die letzten Dinge zu sein – angekratzt ist“, sagt Scheule zur „Schwäbischen Zeitung“. „Sie sollte ins Grübeln kommen, warum dem so ist. Nicht alle kirchlichen Beisetzungen sind von einer Qualität und Empathie, wie man sich das wünschen würde.“

Allerdings, so Scheule, der den Masterstudiengang „Perimortale Wissenschaft“ gegründet hat, dürfen auch die Menschen überdenken, ob Wiese, Wald oder Weltall immer die richtigen Plätze sind, um einen Verlust zu verarbeiten. „Wir brauchen öffentliche und zugängliche Orte der Trauer. Das sollten wir nicht zur Disposition stellen. Denn bei aller Wertschätzung der Individualisierung von Trauerprozessen müssen wir aufpassen, dass nicht jeder allein in seiner Trauernische hockt und vereinsamt.“ Ein Zurück zu einer streng standardisierten Trauerbegleitung, die über alle Besonderheiten eines Menschen hinweg geht, lehnt auch der Gelehrte ab. „Wir sollten aber auch aufpassen, dass die Individualisierung nicht zu einer Vereinsamungsdynamik führt.“

Abschied zwischen Tradition und Erneuerung

Heike Braun begegnet Umbrüchen und Unsicherheiten, indem sie mit ihrem Spaichinger Familienunternehmen den Grat sucht zwischen Tradition und Erneuerung. „Wir haben jetzt eine Öko-Zeit“, sagt die 53-Jährige. Daher setzt sie schon lange auf Nachhaltigkeit, kauft die Hölzer im Schwarzwald, regional und mit kurzen Transportwegen. Schafft und entwirft Erdmöbel, die Natürlichkeit ausstrahlen und dem Wesen des Verstorbenen gerecht werden sollen. Mal mit einer linksdrehenden Feng-Shui-Spirale auf dem Deckel, mal mit einem eingearbeiteten Rosenquarz oder auch schlicht und kraftvoll mit Furnier aus Palisander oder Eiche. „Ich versuche mich in die Hinterbliebenen hineinzuversetzen, was ihnen Kraft und Trost geben kann. Es geht ja um einen allerletzten Abschied.“ Von einem Menschen, der einem nicht selten lieb und teuer war.