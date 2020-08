Der Meinradweg wurde vom 6. bis 10. Mai 2019 von drei Benediktinern aus Einsiedeln befahren und damit offiziell eröffnet. Er soll die Erinnerung an den heiligen Meinrad wachhalten, der 797 im Sülchgau bei Rottenburg geboren wurde, in der Benediktinerabtei Reichenau das Gelübde ablegte, sich 828 als Eremit auf den Etzelpass zurückzog und 835 an der Stelle, wo heute die Gnadenkapelle des Klosters Einsiedeln steht, eine Klause und eine Kapelle errichtete. 861 wurde er von zwei Landstreichern erschlagen.

Der Radpilgerweg startet bei der Sülchenkirche bei Rottenburg am Neckar und führt in fünf Tagesetappen über 280 Kilometer zum Kloster Einsiedeln in der Schweiz. Unter www.meinradweg.com finden sich alle wichtigen Informationen wie Tourenverlauf, Unterkünfte, Pilgerpass, praktische Hinweise, Wissenswertes über den heiligen Meinrad sowie spirituelle Impulse.