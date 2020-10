Der Luchs kehrt zurück - doch nicht jeder will das Raubtier in der Region haben

Bei einem versuchten Tötungsdelikt ist am Samstag in Heiligkreuztal eine Person verletzt worden. Das hat das Polizeipräsidium Ulm auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung bestätigt. Das Opfer befinde sich – so zumindest der Stand am Samstagabend – außer Lebensgefahr. Die genauen Umstände der Bluttat sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg laufen.

Im Altheimer Teilort Heiligkreuztal hat der Vorfall am Wochenende für großes Aufsehen gesorgt.