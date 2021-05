Der Hundeführerschein könnte gleich mehrere Probleme auf einmal lösen

Es gibt wohl kaum eine Zahl, die im Moment mehr beachtet wird als der Inzidenzwert. Zahlreiche Branchen sind von ihm abhängig, denn liegt der Wert fünf Werktage in Folge unter 100, sind Lockerungen der Corona-Maßnahmen möglich. Am Pfingstwochenende lag die Inzidenz allerdings wieder über 100. Was bedeutet das nun konkret?

Um die Zählweise zu verstehen, muss man erst einmal wissen, wo die Werte herkommen und welche relevant sind: Am Spätnachmittag veröffentlicht das Landesgesundheitsamt seine Zahlen.