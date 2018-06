Zum kalendarischen Herbstanfang können sich die Menschen in Baden-Württemberg auf freundliches und trockenes Wetter freuen. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes wird es zwar teilweise wolkig, die Temperaturen erreichen am Freitag aber bis zu 18 Grad im Bergland und sogar 22 Grad in den Rhein-Gebieten. Am Samstag soll es ähnlich warm werden. Zwischen vereinzelten Wolkenfeldern könnte auch häufiger die Sonne hervorschauen.

Deutscher Wetterdienst