Der Fall Strobl: Warum die Ermittlungen gegen den Innenminister eingestellt wurden

Die Opposition fuhr schwere Geschütze auf gegen Innenminister Thomas Strobl auf. Sein Verhalten sei eine Schande. Der CDU-Politiker hatte einen Anwaltsbrief an einen Journalisten weitergegeben.

Die Staatsanwaltschaft startete deshalb Ermittlungen, die sie nun vorläufig eingestellt hat. Zahlt Strobl wie angekündigt 15 000 Euro, wandert der Fall endgültig zu den Akten. Strobl ist politisch angezählt. Doch rechtlich war die Causa wesentlich weniger klar, als es auf den ersten Blick scheint.

Auf welcher Grundlage wurde gegen Strobl ermittelt?

Hintergrund ist ein anderer Fall. Gegen den ranghöchsten Polizeibeamten im Land hat die Staatsanwaltschaft seit Herbst 2021 ermittelt. Er soll eine Mitarbeiterin sexuell genötigt haben.

Strobl ist Chef des mittlerweile Angeklagten. Er hatte kurz vor Weihnachten 2021 ein Schreiben der Anwälte des Polizisten bekommen. Sie boten ein Gespräch an, um das Disziplinarverfahren beizulegen. Diesen Brief gab Strobl an einen Journalisten weiter.

Aus damaliger Sicht der Staatsanwaltschaft ein möglicher Verstoß gegen Paragraf 353d Nr. 3 des Strafgesetzbuchs. Dieser verbietet die Weitergabe amtlicher Dokumente, bevor diese Gegenstand einer Gerichtsverhandlung waren oder das Verfahren abgeschlossen ist.

Wozu dient diese Regel?

„Der Gesetzgeber will verhindern, dass Prozessbeteiligte, vor allem Laienrichter, durch vorherige öffentliche Diskussionen in ihrer Entscheidungsfindung beeinflusst werden“, erklärt Professor Christoph Hecker.

Der Tübinger kommentiert den entsprechenden Paragrafen seit Jahren regelmäßig in einem juristischen Standardwerk. Deshalb beauftragte ihn die Verteidigung Strobls später als Gutachter und zahlte für seine Einschätzung. Befangen sei er daher nicht, sagen Kenner, denn schließlich sei Hecker seit Jahren Experte für diesen Paragrafen.

Dieser hat noch einen anderen Zweck: Er soll die Persönlichkeitsrechte der Beschuldigten schützen. In Strobls Fall waren allerdings die Vorwürfe und sogar der Name des Mannes bereits bekannt, laut Hecker enthielt das Schreiben darüber hinaus keine inhaltlichen Angaben sowie den expliziten Hinweis seiner Anwälte, dass ihr Mandat nicht schuldig sei. Deswegen komme dieser Schutzzweck hier nicht zum Tragen.

Wo liegt der juristische Knackpunkt?

Die unter Juristen seit Langem umstrittene Frage lautet: Wann ist ein Schreiben amtlich? Die enge Rechtsauslegung geht davon aus, dass nur Schreiben von Behörden dieses Kriterium erfüllen. Folgt man dieser Haltung, wäre das Schreiben der Anwälte an Strobl gar kein amtliches Dokument, ergo hätte Strobl in diesem Punkt nichts Strafbares getan.

Hecker vertritt eine andere Auffassung, wie er erklärt: „Demnach können grundsätzlich auch von Privatpersonen verfasste Schriftstücke gemeint sein. Und zwar, wenn sie sich in der Sache oder in der rechtlichen Bewertung auf den Gegenstand eines Straf-, Bußgeld- oder Disziplinarverfahrens beziehen.“ Denn auch solche könnten Richter, Schöffen und Anwälte beeinflussen.

Aus Heckers Sicht trifft dies aber im Fall Strobl nicht zu. „Das Schreiben enthält keine Einlassung zum Sachverhalt, keine Beweiswürdigung und keine rechtliche Bewertung des Falles. Wie hierdurch die Unvoreingenommenheit der Prozessbeteiligten beeinflusst werden soll, ist für mich absolut nicht ersichtlich.“

Erfüllt der entsprechende Paragraf seinen Zweck?

Darüber gibt es seit Jahrzehnten Streit. Der deutsche Juristentag forderte 1990 eine Abschaffung, auf Bundesebene setzten sich Grüne und SPD lange dafür ein, scheiterten aber. Auch das Bundesverfassungsgericht befasste sich mit der Vorschrift und hielt sie in einem Urteil für „nicht schlechthin ungeeignet“ – also gerade so für haltbar.

Auch der ehemalige Verwaltungsrichter und Professor an der Hochschule der Polizei, Wolfgang Armbruster, sagt:

Die entsprechende Vorschrift ist in der Tat seit Langem unter Juristen umstritten.

Unter anderem wenden Kritiker ein, die Vorschrift höhle die Pressefreiheit aus. „Wenn eine Behörde Informationen, von denen keine Gefahr für die von §353d Nr. 3 StGB geschützten Rechtsgüter ausgeht, nicht an Journalisten übermitteln dürfte, bedeutete das eine unverhältnismäßige Einschränkung dieser Freiheit“, erklärt Hecker.

Was wäre einem normalen Polizeibeamten in derselben Situation wie Strobl passiert?

Verwaltungsrechtler Armbruster betont, dass jeder nach Einstellung der Ermittlungen gegen Zahlung einer Geldauflage als unschuldig gelte. Zwar komme bei Beamten noch ein dienstliches Vergehen in Betracht.

Aber im konkreten Fall hätte es aus seiner Sicht maximal einen Verweis gegeben. „Der kommt zwar in die Personalakte und kann zum Beispiel bei Beförderungen hinderlich sein, ist aber letztlich insgesamt nicht so gravierend für den Betroffenen“, so Armbruster. Strobl ist als Minister vor Disziplinarverfahren geschützt, ihn kann nur der Ministerpräsident entlassen.

Allerdings meint Armbruster auch: „Ein Minister sollte schon eine gewisse Integrität besitzen. Herr Strobl hat zu dem Fall leider lange geschwiegen und immer nur Stück für Stück etwas zugegeben, wenn es ihm nachgewiesen werden konnte. Das halte ich persönlich schon für einen Grund, aus dem man zurücktreten könnte.“

Vor diesen Ermittlungen wollte die Staatsanwaltschaft wegen Geheimnisverrats ermitteln – und wurde von Strobl gestoppt. Warum darf er das?

Ein entsprechendes Gesetz erlaubt es Behördenchefs, Ermittlungen wegen Geheimnisverrats abzulehnen. Von dieser Möglichkeit hatte Strobl Gebrauch gemacht. Als die Staatsanwaltschaft dazu im Ministerium ermitteln wollte, erteilte er die erforderliche Ermächtigung nicht.

Durch die Regel solle verhindert werden, dass sicherheitsrelevanten Informationen öffentlich werden, erläutert Armbruster. Über solche Vorgänge werden zwar oft die Abgeordneten von Bund und Ländern in geheimen Sitzungen informiert, um Polizei und Verfassungsschutz zu kontrollieren. Aber weitere Kreise sollen sie nicht ziehen.

Strobl selbst begründet das Vorgehen damit, dass er aus seiner Sicht ja gar keine Geheimnisse weitergegeben habe, alles sei öffentlich bekannt, Ermittlungen machten daher keinen Sinn. Dazu sagt Jurist Armbruster: „Diese Begründung von Herrn Strobl finde ich problematisch. Wenn er der Überzeugung war, dass es sich bei dem Anwaltsbrief nicht um geheime Inhalte gehandelt hat, hätte er ohne Probleme die Staatsanwaltschaft ermitteln lassen können.“