Der Ausbau der Bahnstrecke Stuttgart-Ulm geht weiter voran. Nach Bahnangaben vom Freitag wird bereits am zweiten Block des Baus an der Filstalbrücke über der Autobahn 8 gearbeitet. Auf den Blöcken werden später die Gleise liegen. Mit einem speziellen Trägergerüst werde der horizontale Ausbau in einzelnen Abschnitten erstellt und mit Beton gefüllt. Für den Ausbau werden jeweils zehn Betonblöcke mit einer Länge von 50 Metern im sogenannten Vorschubverfahren erstellt. Bis ein Betonblock fertig sei, dauere rund sechs Wochen. Bis 2022 soll die 485 Meter lange Filstalbrücke fertiggestellt werden. Veranschlagt sind dafür 53 Millionen Euro.

Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm umfasst die beiden Projekte Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Dabei ist die Filstalbrücke eine von zwei wichtigen Brückenbauten - neben der knapp 350 Meter lange Neckarbrücke am Stuttgarter Zoo.