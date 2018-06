Schorndorf (dpa/lsw) - In der Fachwerkstadt Schorndorf im Remstal bei Stuttgart ist am Samstag der Tag des offenen Denkmals eröffnet worden. „Unser Ziel ist es, Denkmale als wesentlichen Teil des kulturellen Gedächtnisses in ihrem Bestand zu schützen und für die Zukunft zu erhalten“, sagte Finanz-Staatssekretär Ingo Rust (SPD) laut einer Mitteilung. Der Denkmaltag am Sonntag (9.9.) solle dazu beitragen, Jahr für Jahr immer mehr Bürger an die Denkmalpflege heranzuführen. Insgesamt werde das Land in diesem Jahr rund 24 Millionen Euro für den Denkmalschutz ausgeben, sagte Rust. Die Mittel stammen ausschließlich aus den Erlösen der Lottogesellschaft.

Schorndorf passe mit seiner Fachwerk-Architektur perfekt zum diesjährigen Motto der bundesweiten Aktion: „Holz“. Gemäß diesem Titel öffnen beim Denkmaltag am Sonntag vor allem Fachwerk-Gebäude ihre Türen und erlauben den Besuchern Einblick - einschließlich der Dachstühle. Insgesamt sind laut Rust an die 750 Kulturdenkmale in rund 270 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg zu besichtigen, in die man sonst nicht so leicht kommt. Deutschlandweit sind mehr als 8000 Denkmäler zu besichtigen.

Tag des offenen Denkmals