Östringen (dpa/lsw) - Beschäftigte des Nilit-Konzerns in Östringen (Landkreis Karlsruhe) wollen heute (14.00) gegen die Schließung des Werks demonstrieren. Der israelische Nilit-Konzern will sein Bekleidungsfaserwerk mit 270 Beschäftigten in wenigen Monaten schließen, weil sein Mietvertrag ausläuft. Nach der Kündigung des Mietvertrages durch den US-amerikanischen Polymer-Hersteller Invista muss Nilit die Produktion Anfang 2012 einstellen und das Gelände bis Ende Oktober räumen. In dem Ort wurden seit rund 50 Jahren Chemiefasern hergestellt. In den 1980er Jahren waren hier mehr als 2000 Menschen beschäftigt.