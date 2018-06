Wissenschaftler haben die Qualität der Demokratie in Baden-Württemberg und die Einstellung der Menschen zum Thema Bürgerbeteiligung untersucht. Ergebnisse des „Demokratie-Monitorings Baden-Württemberg 2013/2014“ präsentiert die Baden-Württemberg-Stiftung an diesem Mittwoch in Stuttgart.

Für den Bericht befragten Forscher aus Mannheim zwischen November 2013 und Februar 2014 insgesamt 3019 Bürger zu ihren sozialen und politischen Orientierungen. Zudem untersuchten Wissenschaftler aus Freiburg, Stuttgart und Tübingen die Gründe für die unterschiedlichen Arten politischer Teilnahme und ob Bürgerbeteiligungsverfahren die hohen Erwartungen von Politikern und den Bürgern erfüllen.

Die erste Untersuchung dieser Art soll den aktuellen Stand beschreiben und der Politik Handlungsfelder aufzeigen. Künftig soll ein solches Monitoring in regelmäßigen Abständen stattfinden.