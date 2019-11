Demente Seniorin mit Spürhunden in Waiblingen gesucht

Im baden-württembergischen Waiblingen wird seit Sonntagabend nach einer dementen Frau gesucht - bisher ergebnislos. Die 76-Jährige, die seit Sonntagmorgen vermisst wird, wird mit Hilfe von Streifenpolizisten und Spürhunden gesucht, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Aufgrund des Einsatzes der Suchhunde sei es zwischenzeitlich zu Straßensperrungen gekommen. Die Suche dauerte in der Nacht an. Rettungshubschrauber hatte die Polizei nach eigenen Angaben wegen der Wetterlage bisher nicht einsetzen können. Am Montagmorgen entscheide sich, wie weiter vorgegangen werde.